Федун намерен продать "Спартак"

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Федун намерен продать "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун хочет продать клуб, сообщает издание "Нефть и Капитан".

По данным источника, бизнесмен оценивает "Спартак" в 1,1-1,2 миллиарда долларов. В эту сумму заложены все расходы, которые понес Федун за 16 лет владениям московским клубом, в том числе и на строительство стадионе "Открытие Арена".

За 16 лет под руководством Федуна "Спартак" один раз стал чемпионом России, а также однажды стал обладателем Суперкубка страны.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Давно пора менять владельца. Конечно, есть риск получить какого-нибудь Федорычева-Керимова, который сходу ввалит кучу денег, а потом свалит. Но с другой стороны при Федуне 16 лет топчемся на месте.

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Крош
Крош

Беру за косарь.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Федун должен сам миллиард подарить тому, кто этот свинарник возьмет)

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Карыч
Карыч

В мире нет ещё пока команды лучше "Пищевика"! Хе -хе...

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Крош
Крош

Там не только свиней режут и продают,но еще и ̶г̶л̶у̶ш̶а но и изделия №8.

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