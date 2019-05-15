Федун намерен продать "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун хочет продать клуб, сообщает издание "Нефть и Капитан".

По данным источника, бизнесмен оценивает "Спартак" в 1,1-1,2 миллиарда долларов. В эту сумму заложены все расходы, которые понес Федун за 16 лет владениям московским клубом, в том числе и на строительство стадионе "Открытие Арена".

За 16 лет под руководством Федуна "Спартак" один раз стал чемпионом России, а также однажды стал обладателем Суперкубка страны.

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