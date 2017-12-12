Федун: "Нас ждут интересные матчи с "Атлетиком"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением об итогах жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что в соперники "красно-белым" достался "Атлетик" из Бильбао.

"Интересный соперник. Интересные матчи нас ждут. Но это не "Ливерпуль" и не "Арсенал". Думаю, что "Севилья" сильнее, чем "Атлетик". Но - увидим, в феврале играть тяжело. Фаворита выделять не буду" - сказал Федун.

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