Федун: "Назначение Цорна? Не было ничего. Кто это придумал?"
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун заявил, что информация о том, что новым гендиректором клуба стал Томас Цорн недостоверна. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Ранее Нобель Арустамян в своем телеграмме написал, что Цорн стал новым гендиректором красно-белых.
"По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.
Встречался ли сегодня с Цорном? С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было. Ждать ли решения завтра? Увидим", - сказал Федун.
Напомним, вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов покинут клуб по завершении сезона.
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