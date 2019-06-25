Федун назвал Бердыева "мудаком", когда "Спартак" не договорился с тренером в 2016 году

Теги спартак москвакурбан бердыевлеонид федунлокомотив москва

Федун назвал Бердыева "мудаком", когда "Спартак" не договорился с тренером в 2016 году

Выяснились новые детали переговоров Курбана Бердыева с Леонидом Федуном после увольнения из "Спартака" главного тренера Дмитрия Аленичева в 2016 году.

Напомним, три года назад владелец красно-белых занимался поиском нового главного тренера для команды. Федун заявлял, что идеальным вариантом для команды будет, если клуб возглавит Курбан Бердыев, который на тот момент работал в "Ростове".

Спустя неделю после увольнения Аленичева, Бердыев и Федун согласовали контракт, однако заместитель председателя совета директоров клуба Александр Жирков был против этого сотрудничества. На первой встрече со специалистом Жирков спросил: "Сколько хочешь получать?". А позже сказал: "Спартак" не будет принимать участие в пиар-кампании Курбана Бердыева и кампании по выбиванию денег из российских футбольных клубов".

Из-за всей это неразберихи Бердыев начал вести переговоры с "Локомотивом". Федун был очень недоволен тем, что специалист мечется от клубу к клубу. В окружении Бердыева говорили, что владелец красно-белых написал специалисту: "Мудак!".

Отметим, что тогда главным тренером команду возглавил Массимо Каррера, после того, как 12 дней исполнял обязанности главного тренера.

А еще: Нигматуллин: "Для Гильерме менять "Локомотив" на "Спартак" на данном этапе бессмысленно"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 июня

Главные новости дня: 24 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов