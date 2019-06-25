Федун назвал Бердыева "мудаком", когда "Спартак" не договорился с тренером в 2016 году
Выяснились новые детали переговоров Курбана Бердыева с Леонидом Федуном после увольнения из "Спартака" главного тренера Дмитрия Аленичева в 2016 году.
Напомним, три года назад владелец красно-белых занимался поиском нового главного тренера для команды. Федун заявлял, что идеальным вариантом для команды будет, если клуб возглавит Курбан Бердыев, который на тот момент работал в "Ростове".
Спустя неделю после увольнения Аленичева, Бердыев и Федун согласовали контракт, однако заместитель председателя совета директоров клуба Александр Жирков был против этого сотрудничества. На первой встрече со специалистом Жирков спросил: "Сколько хочешь получать?". А позже сказал: "Спартак" не будет принимать участие в пиар-кампании Курбана Бердыева и кампании по выбиванию денег из российских футбольных клубов".
Из-за всей это неразберихи Бердыев начал вести переговоры с "Локомотивом". Федун был очень недоволен тем, что специалист мечется от клубу к клубу. В окружении Бердыева говорили, что владелец красно-белых написал специалисту: "Мудак!".
Отметим, что тогда главным тренером команду возглавил Массимо Каррера, после того, как 12 дней исполнял обязанности главного тренера.
А еще: Нигматуллин: "Для Гильерме менять "Локомотив" на "Спартак" на данном этапе бессмысленно"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20