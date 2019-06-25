Федун назвал Бердыева "мудаком", когда "Спартак" не договорился с тренером в 2016 году

Выяснились новые детали переговоров Курбана Бердыева с Леонидом Федуном после увольнения из "Спартака" главного тренера Дмитрия Аленичева в 2016 году.

Напомним, три года назад владелец красно-белых занимался поиском нового главного тренера для команды. Федун заявлял, что идеальным вариантом для команды будет, если клуб возглавит Курбан Бердыев, который на тот момент работал в "Ростове".

Спустя неделю после увольнения Аленичева, Бердыев и Федун согласовали контракт, однако заместитель председателя совета директоров клуба Александр Жирков был против этого сотрудничества. На первой встрече со специалистом Жирков спросил: "Сколько хочешь получать?". А позже сказал: "Спартак" не будет принимать участие в пиар-кампании Курбана Бердыева и кампании по выбиванию денег из российских футбольных клубов".

Из-за всей это неразберихи Бердыев начал вести переговоры с "Локомотивом". Федун был очень недоволен тем, что специалист мечется от клубу к клубу. В окружении Бердыева говорили, что владелец красно-белых написал специалисту: "Мудак!".

Отметим, что тогда главным тренером команду возглавил Массимо Каррера, после того, как 12 дней исполнял обязанности главного тренера.

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