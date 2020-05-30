Федун назвал "бредом" слухи о возвращении Глушакова в "Спартак"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отреагировал на появившуюся информацию о возможном возвращении в клуб полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова.

"Глушаков может вернуться в "Спартак"? Вот вы и обращайтесь к тем, кто это пишет, я-то тут при чём? Мало ли, кто и что пишет. Это бред", - цитирует Федуна "Р-Спорт".

Напомним, что Глушаков только год назад покинул "Спартак", проведя в "народной команде" шесть сезонов. За этот период он сыграл 173 матча и забил 23 гола.

В июле истекает контракт 33-летнего хавбека с "Ахматом" и он может стать свободным агентом.

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