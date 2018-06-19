Федун назвал игроков сборной России, которые выросли в цене после победы над Саудовской Аравией

Теги александр головинроссиясаудовская аравияденис черышевлеонид федунроман зобнин

Федун назвал игроков сборной России, которые выросли в цене после победы над Саудовской АравиейВладелец московского "Спартака" Леонид Федун назвал игроков сборной России, которые выросли в цене после победы в стартовом матче Чемпионата Мира над национальной командой Саудовской Аравии.

"Конечно, это Головин. Видно, что это двигатель и настоящая звезда футбола. Кстати, Саламыч провел очень удачные замены - никто не ожидал, что он устроит такие перестановки. Денис Черышев неожиданно раскрылся - он уже давно не забивал. Не помню, когда он вообще отличался в играх за сборную. А сейчас показал классный футбол. И, конечно же, надо отметить Романа Зобнина. Могу сказать, кто потерял в трансферной стоимости - это Федор Смолов. Он явно выпал из игры и тормозил много атак", - цитирует Федуна sport24.ru.

Напомним, Моуринью рассказал, как сборной России нужно сыграть против Египта. | soccernews.ru

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