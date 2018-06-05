Федун назвал лучшего футболиста РФПЛ

Теги спартак москваквинси промес

Федун назвал лучшего футболиста РФПЛЧлен совета директоров "Спартака" Андрей Федун считает, что форвард московского клуба Квинси Промес является лучшим футболистом РФПЛ.

"Квинси - лучший футболист РФПЛ, доказывает это на протяжении всего периода, что выступает у нас. В сезоне-2017/18 голландец это вновь доказал, хотя порой его критиковали. Если он останется в "Спартаке" - это будет серьезное подспорье. Если решит, что пора переходить в более сильный чемпионат, Промеса удерживать не станем. Ведь у человека, который на протяжении четырех лет не чувствует конкуренции снижается мотивация", - отметил он.

Читайте: Три клуба АПЛ ведут борьбу за Промеса | http://soccernews.ru

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