Федун назвал лучшего футболиста РФПЛ

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун считает, что форвард московского клуба Квинси Промес является лучшим футболистом РФПЛ.

"Квинси - лучший футболист РФПЛ, доказывает это на протяжении всего периода, что выступает у нас. В сезоне-2017/18 голландец это вновь доказал, хотя порой его критиковали. Если он останется в "Спартаке" - это будет серьезное подспорье. Если решит, что пора переходить в более сильный чемпионат, Промеса удерживать не станем. Ведь у человека, который на протяжении четырех лет не чувствует конкуренции снижается мотивация", - отметил он.

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