Федун назвал первую задачу "Спартака" на следующий сезон

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Федун назвал первую задачу "Спартака" на следующий сезон

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о прошедшем совете директоров.

"Члены совета директоров только что заслушали доклад тренера. Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в минувшем сезоне. Из трех трофеев, которые "Спартак" имел шанс завоевать, был завоеван только один - Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: трудное начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш.

Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы. Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул. Первоочередная задача, которая поставлена перед "Спартаком" - квалификация в групповой этап Лиги Чемпионов. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон" - приводит слова Федуна сайт клуба.

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