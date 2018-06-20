Федун назвал предпочтительного соперника для сборной России по 1/8 финала ЧМ

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун назвал предпочтительного соперника для сборной России по 1/8 финала домашнего Чемпионата Мира.

"Способна ли сборная обыграть Испанию или Португалию? С Испанией мы сыграли вничью 3:3 при плохом судействе. Если сейчас судейство будет нейтральное, и мы будем играть на кураже, и что-то не пойдет у наших соперников, у нас есть шанс. Допустим, не пойдет игра у Роналду, не может же он постоянно тащить команду. Кого бы хотелось получить в соперники? Португалию. Нейтрализовать одного футболиста можно. Нейтрализовать пятерку игроков, таких, какие есть у Испании, гораздо тяжелее", - цитирует Федуна СЭ.

Напомним, Боярский высказался о перспективах сборной на ЧМ. | soccernews.ru