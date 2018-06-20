Федун назвал предпочтительного соперника для сборной России по 1/8 финала ЧМ
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун назвал предпочтительного соперника для сборной России по 1/8 финала домашнего Чемпионата Мира.
"Способна ли сборная обыграть Испанию или Португалию? С Испанией мы сыграли вничью 3:3 при плохом судействе. Если сейчас судейство будет нейтральное, и мы будем играть на кураже, и что-то не пойдет у наших соперников, у нас есть шанс. Допустим, не пойдет игра у Роналду, не может же он постоянно тащить команду. Кого бы хотелось получить в соперники? Португалию. Нейтрализовать одного футболиста можно. Нейтрализовать пятерку игроков, таких, какие есть у Испании, гораздо тяжелее", - цитирует Федуна СЭ.
Напомним, Боярский высказался о перспективах сборной на ЧМ. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Клопп намерен расстаться с тремя футболистами
-
Шведский журналист подарил Хедире билеты в Германию
-
Австралия сравняла счет в игре с Данией
-
Эмре Джан прошел медобследование в "Ювентусе"
-
Еще один испанский клуб интересуется форвардом "Реала"
-
Шкриньяр высказался о том, что "Интер" не продал его в "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная Дании забивает быстрый гол в матче с Австралией
-
Бышовец назвал случайными успехи сборной России на ЧМ-2018
-
Вернер назвал предстоящий матч Германии против Швеции "борьбой за свою жизнь"
-
Агент считает, что России повезло с Черчесовым
-
Игрок "Челси" Дзаппакоста определился со своим будущим
-
Уткин высказался по поводу ликвидации "Тосно"
-
Новая форма "Челси" будет желтого цвета: опубликовано фото
-
Кудряшов не удивлен успехами сборной России на ЧМ-2018
-
Эриксен и Муй попали в стартовые составы сборных Дании и Австралии
-
"Ювентус" готов заплатить за Головина 20 миллионов евро
-
Защитник "Атлетико" сделал важное заявление о своем будущем в клубе
-
"Рома" и "Болонья" обменяются вратарями
-
Мама Месси рассказала об отношении сына к критике
-
Экс-игрок ЦСКА и "Зенита" Семшов начал тренерскую карьеру
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Аргентина
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0