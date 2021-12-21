Федун назвал причину, по которой не может прокомментировать увольнение Витории

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Федун назвал причину, по которой не может прокомментировать увольнение ВиторииФото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал, почему не имеет возможности прокомментировать увольнение Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

"Мы достигли соглашения, что Руй оставляет этот пост. И в договоре о расторжении есть пункт по требованию адвокатов Витории, чтобы мы не комментировали данное событие", — сказал Федун в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, что Виторию уволили 15 декабря. Вместо португальца пришел итальянский специалист Паоло Ваноли.

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