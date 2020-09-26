Федун назвал причину победы "Спартака" над "Тамбовом"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал, почему его команда одолела на выезде "Тамбов" в матче 9-го тура РПЛ.

"Сегодня команда одержала важнейшую волевую победу, прервав неудачную серию матчей с "Тамбовом". Рад, что наши ребята проявили характер и за счёт превосходства в классе победили", - сказал Федун.

"Красно-белые" выиграли со счётом 2:0 благодаря дублю бразильского защитника Аиртона.

Три очка в матче с "Тамбовом" позволили "Спартаку" единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата.

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