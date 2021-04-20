Федун назвал способ быстро решить проблему с Суперлигой
Фото: Твиттер @dimsmirnov175
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун поделился мыслями о Суперлиге.
"Насколько я понимаю, существуют амбиции между верхушкой УЕФА и итальянскими футбольными функционерами, которые имеют сложные отношения друг с другом, а с другой стороны попытки выбить больше денег. УЕФА и так, на мой взгляд, пошла не тем путем, предложив через несколько лет увеличить квоты для ведущих топ-клубов до шести, распределить деньги в их пользу, увеличить количество матчей, играть по швейцарской системе. Но топ-клубам этого мало.
Если ФИФА и УЕФА захотят придавить этот проект, они его придавят. Если не придавят, значит и нет желания. Самый важный шаг должен быть — исключение из чемпионатов. Пусть эти 12 клубов играют между собой. Исключение из АПЛ для "Челси" перевесит все остальные. Они 300 млн получают оттуда и будут получать 350 с этой лиги, имея массу головной боли.
Я не знаю, насколько жестко УЕФА будет бороться с этой лигой. Если будет жестко, то у проекта нет никаких шансов. Если мы увидим, что пойдет на легкие такие шаги, то, видимо, они не настроены на борьбу. Я не понимаю этого, потому что для ФИФА и, в первую очередь, УЕФА футбол — это гигантский бизнес и потерять долю в рынке для них это очень неприятно. Поэтому я жду, что Суперлига лопнет через некоторое время", — заявил Федун в интервью РБК.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18