Федун назвал способ быстро решить проблему с Суперлигой

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Федун назвал способ быстро решить проблему с СуперлигойФото: Твиттер @dimsmirnov175 
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун поделился мыслями о Суперлиге.

"Насколько я понимаю, существуют амбиции между верхушкой УЕФА и итальянскими футбольными функционерами, которые имеют сложные отношения друг с другом, а с другой стороны попытки выбить больше денег. УЕФА и так, на мой взгляд, пошла не тем путем, предложив через несколько лет увеличить квоты для ведущих топ-клубов до шести, распределить деньги в их пользу, увеличить количество матчей, играть по швейцарской системе. Но топ-клубам этого мало.

Если ФИФА и УЕФА захотят придавить этот проект, они его придавят. Если не придавят, значит и нет желания. Самый важный шаг должен быть — исключение из чемпионатов. Пусть эти 12 клубов играют между собой. Исключение из АПЛ для "Челси" перевесит все остальные. Они 300 млн получают оттуда и будут получать 350 с этой лиги, имея массу головной боли.

Я не знаю, насколько жестко УЕФА будет бороться с этой лигой. Если будет жестко, то у проекта нет никаких шансов. Если мы увидим, что пойдет на легкие такие шаги, то, видимо, они не настроены на борьбу. Я не понимаю этого, потому что для ФИФА и, в первую очередь, УЕФА футбол — это гигантский бизнес и потерять долю в рынке для них это очень неприятно. Поэтому я жду, что Суперлига лопнет через некоторое время", — заявил Федун в интервью РБК.

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