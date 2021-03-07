Федун не отрицает, что Тедеско может остаться

Владелец "Спартака" Леонид Федун и главный тренер команды Доменико Тедеско смотрели матч 21-го тура РПЛ с "Краснодаром" (6:1) вместе в "президентской ложе" стадиона "Открытие Арена". После игры функционер ответил на вопрос о дальнейшей судьбе немецкого специалиста. Напомним, Тедеско заявил, что уйдет из клуба летом по окончании контракта.

"Я сам позвал Тедеско в ложу. Хорошо, что Доменико матерится на немецком, а я на русском. В футболе всегда много эмоций. Он мне показывал, как футболисты действуют на поле. Может ли он остаться? Это зависит от его решения", — цитирует Федуна "СЭ".