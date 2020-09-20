Федун не разрешил Кутепову перейти в "Динамо"

Московское "Динамо" проявляло интерес к защитнику "Спартака" Илье Кутепову, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, "бело-голубые" рассматривали кандидатуру Кутепова в качестве замены боснийскому защитнику Тони Шуньичу, который перешел в китайский "Бейцзин Гоань". Впрочем, переход Кутепова не состоялся, так как его заблокировал лично владелец "Спартака" Леонид Федун.

27-летний Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года. Всего он провел за клуб 93 матча во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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