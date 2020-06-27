Федун недоволен работой VAR
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о работе VAR в игре против "Уфы" (0:0).
"К сожалению, ВАР не убрал человеческий фактор... Первоначально, казалось, что ВАР решит проблемы судейства. А ВАР их, наоборот, усугубил...
Хочет арбитр не засчитать гол - он его не засчитывает. По моему мнению, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересек линию. Тут нечего добавить. Мы лишились двух очков. Вот и все", - заявил Федун.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22