Федун недоволен работой VAR

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о работе VAR в игре против "Уфы" (0:0).

"К сожалению, ВАР не убрал человеческий фактор... Первоначально, казалось, что ВАР решит проблемы судейства. А ВАР их, наоборот, усугубил...

Хочет арбитр не засчитать гол - он его не засчитывает. По моему мнению, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересек линию. Тут нечего добавить. Мы лишились двух очков. Вот и все", - заявил Федун.

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