Федун необычно высказался о российском футболе

Теги спартак москвалеонид федун

Федун необычно высказался о российском футболеВладелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о российском футболе и его уровне.

"Как так, когда Россия, имея 140 млн населения, занимает 34-е место в рейтинге ФИФА среди сборных? Надо понимать, что наша страна является, пусть для кого-то это обидно звучит, футбольным лилипутом. У нас хороший футбол, но маленький.

А без расширения массовой базы для детского футбола сложно рассчитывать на успехи", – сказал Федун для телеканала "Россия 24".

Также не пропустите: "Лацио" обыграл "Дженоа" Шевченко в Серии А. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мирон Маркевич считает, что Мампасси больше не сыграет за сборную Украины

Мирон Маркевич считает, что Мампасси больше не сыграет за сборную Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов