Федун необычно высказался о российском футболе

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о российском футболе и его уровне.

"Как так, когда Россия, имея 140 млн населения, занимает 34-е место в рейтинге ФИФА среди сборных? Надо понимать, что наша страна является, пусть для кого-то это обидно звучит, футбольным лилипутом. У нас хороший футбол, но маленький.

А без расширения массовой базы для детского футбола сложно рассчитывать на успехи", – сказал Федун для телеканала "Россия 24".

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