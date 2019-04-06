Федун - о матче "Спартак" - ЦСКА: "Это дерби! Ждем битвы"

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Федун - о матче "Спартак" - ЦСКА: "Это дерби! Ждем битвы"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун рассказал, чего ждет от матче 22-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА, передает Sport24.

"Это дерби! Ждем битвы", - сказал Федун.  

Матч "Спартак" - ЦСКА начнется сегодня, 6 марта, в считанные минуты на стадионе "Открытие Арена". 

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