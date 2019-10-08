Федун - о новом тренере "Спартака": "Ничего пока не комментирую. Все увидите"

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Федун - о новом тренере "Спартака": "Ничего пока не комментирую. Все увидите"

Владелец "Спартака" Леонид Федун ответил на вопросы журналистов о том, кто станет новым тренером клуба.

"Ничего пока не комментирую. Все увидите", - сказал Федун.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером "Спартака" станет бывший наставник "Шальке" Доменико Тедеско, о назначении которого будет объявлено 11 октября.

"Спартак" по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, лишь на 2 очка опережая зону стыковых матчей.

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