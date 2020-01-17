Федун - о передаче "Спартака" болельщикам: "До конца года схему отработаем"

Теги спартак москвалеонид федун

Федун - о передаче "Спартака" болельщикам: "До конца года схему отработаем"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал процесс передачи клуба болельщикам.

Напомним, что бизнесмен хочет в 2023 году передать контрольный пакет акций "красно-белых" в некоммерческую организацию, членами которой будут фанаты команды, которые впоследствии сами будут избирать президента клуба.

"Вопрос прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем", - цитируют Федуна "РИА Новости".

Миллиардер владеет "Спартаком" с 2003 года, за этот период "народная команда" по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.

Не пропустите: Федун рассказал о своём отношении к расширению РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тренер "Славии" отказал "Локомотиву"

Тренер "Славии" отказал "Локомотиву"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов