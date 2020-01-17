Федун - о передаче "Спартака" болельщикам: "До конца года схему отработаем"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал процесс передачи клуба болельщикам.
Напомним, что бизнесмен хочет в 2023 году передать контрольный пакет акций "красно-белых" в некоммерческую организацию, членами которой будут фанаты команды, которые впоследствии сами будут избирать президента клуба.
"Вопрос прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем", - цитируют Федуна "РИА Новости".
Миллиардер владеет "Спартаком" с 2003 года, за этот период "народная команда" по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.
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|11
|Тамбов
|19
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