Федун - о стоимости трансфера Педро Роши: "Смотря, как считать"
Владелец "Спартака" Леонид Федун попытался объяснить, сколько московский клуб заплатил в 2017 году за трансфер Педро Роши.
Ранее бывший главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера заявил, что бразильца можно было купить за 8 миллионов евро, но за него заплатили вдвое больше.
"Сколько заплатили за Рошу? Смотря, как считать. Помимо компенсации клубу были ещё и выплаты самому Роше - подъёмные. Была его зарплата. Есть так называемый фулл-прайс, который включает в себя всё: подъёмные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока", - сказал Федун.
Напомним, что 24-летний Роша не заиграл в составе "Спартака" и около недели назад ушёл в аренду в "Крузейро".
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