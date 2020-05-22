Федун - о выписке из больницы: "Я уже боюсь об этом говорить"

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Федун - о выписке из больницы: "Я уже боюсь об этом говорить"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун пока не знает, когда его выпишут из больницы.

Напомним, что в начале мая 64-летнего функционера госпитализировали с подтверждённым коронавирусом.

"Когда выпишут? Я уже боюсь об этом говорить. Пока в больнице, пока лечусь", - сказал Федун.

Ранее стало известно, что болезнь протекает не в тяжёлой форме, поэтому жизни владельца "Спартака" ничего не угрожает.

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