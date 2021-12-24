Федун обещал Газизову акции "Спартака"
Фото твиттер "Уфы"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов признался, что владелец "Спартака" Леонид Федун его обманул.
"Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение. Леонид Арнольдович должен выплатить мне определённую часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба "Спартак", то есть его акции.
Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора. Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны", - сказал Газизов.
Напомним, что функционер занимал должность гендиректора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас стороны судятся из-за компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.
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