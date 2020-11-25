Федун объяснил, почему российские клубы не могут успешно выступать в еврокубках

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, почему, по его мнению, российские клубы не способны успешно выступать в еврокубках.

"Ответ на этот вопрос лежит в экономической плоскости. Напомню, что десять лет назад четыре российских клуба входили в число ведущих клубов Европы по стоимости состава и расходам на футболистов. Например, в начале десятых годов "Спартак" был на 23-м месте с показателем около €165 млн. Теперь он находится на 70-м месте с трансферной стоимостью игроков в €100 млн, хотя в рублях эти затраты выросли более чем в два раза. За последние десять лет ведущие европейские футбольные клубы, за исключением России и Турции, увеличили бюджеты от 200% до 350%. Турция сократила бюджет своих клубов из-за девальвации лиры на 30%, Россия - почти на 50%. Именно из-за этого все наши ведущие клубы находятся в шестом-седьмом десятке ведущих клубов", - цитирует Федуна "Комерсант".

Отметим, в этом сезоне еще ни одни российский клуб не выиграл в еврокубках.

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