Федун объяснил, почему российские клубы не могут успешно выступать в еврокубках
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, почему, по его мнению, российские клубы не способны успешно выступать в еврокубках.
"Ответ на этот вопрос лежит в экономической плоскости. Напомню, что десять лет назад четыре российских клуба входили в число ведущих клубов Европы по стоимости состава и расходам на футболистов. Например, в начале десятых годов "Спартак" был на 23-м месте с показателем около €165 млн. Теперь он находится на 70-м месте с трансферной стоимостью игроков в €100 млн, хотя в рублях эти затраты выросли более чем в два раза. За последние десять лет ведущие европейские футбольные клубы, за исключением России и Турции, увеличили бюджеты от 200% до 350%. Турция сократила бюджет своих клубов из-за девальвации лиры на 30%, Россия - почти на 50%. Именно из-за этого все наши ведущие клубы находятся в шестом-седьмом десятке ведущих клубов", - цитирует Федуна "Комерсант".
Отметим, в этом сезоне еще ни одни российский клуб не выиграл в еврокубках.
Читайте также: Шесть английских клубов готовы подписать Серхио Рамоса. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
ЦСКА опубликовал мощное заявление по поводу слов Черчесова о Чалове
-
Игбоун пропустит матч "Динамо" с "Ростовом"
-
"Ахмат" обыграл "Ростов", "Тамбов" оказался сильнее "Ротора" и другие итоги матчей молодежного первенства
-
RAI: в "Наполи" с июля не выплачивают зарплату
-
Шварц: "Карпин мне очень импонирует как тренер"
-
Федун объяснил, почему российские клубы не могут успешно выступать в еврокубках
-
Зидан рассказал, чего ждет от матча Лиги Чемпионов с "Интером"
-
Федун рассказал о разговоре с Черчесовым по поводу Соболева
-
Ибрагимович рассказал, когда восстановится после травмы
-
"Спартак" показал новый образ Джордана Ларссона
-
EA Sports прокомментировал обвинения Ибрагимовича в незаконном использовании его образа
-
Гончаренко рассказал о состоянии здоровья футболистов перед матчем Лиги Европы
-
Голы Суареса и Сон Хын Мина претендуют на звание лучшего в 2020 году
-
"Реал" отказал "Манчестер Юнайтед" в трансфере Варана
-
ФИФА объявила претендентов на звание лучшему тренеру года
-
ФИФА назвала номинантов на приз лучшему футболисту и вратарю года
-
Ибрагимович прокомментировал получение шведского "Золотого мяча"
-
"Тоттенхэм" нацелился на французского форварда
-
Петржела высказался об игре "Зенита" в Лиге Чемпионов
-
1
"Арсенал" пожаловался на судейство в матче с "Локомотивом"