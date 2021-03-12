Федун объяснил, почему у болельщиков "Спартака" возникает теория заговора

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Федун объяснил, почему у болельщиков "Спартака" возникает теория заговора

Владелец "Спартака" Леонид Федун отреагировал на решения КДК РФС по дисквалификациям игроков "красно-белых" и московского "Динамо" в преддверии дерби.

Напомним, что защитнику Самюэлю Жиго жёлтую карточку не отменили, поэтому он пропустит матч, а хавбеку Даниилу Фомину аннулировали предупреждение, что позволит ему принять участие в принципиальной встрече.

"Я, как член исполкома, не имею права комментировать судейство. Что касается этого решения, то, конечно, зная, что будет дерби, и когда одному игроку отменяют карточку, другому не отменяют, и тем более, насколько мы знаем, по Фомину мнение судейского комитета разделилось, то это выглядит странно. Естественно, что тут же у наших болельщиков возникает теория заговора. Конечно, в таких случаях лучше всё делать, как говорится, параллельно, чтобы ни у кого не возникала идея предвзятости", - сказал Федун.

"Динамо" примет "Спартак" в субботу в рамках 22-го тура РПЛ.

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