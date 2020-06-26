Федун объяснил своё обращение к руководству МВД России

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с задержанием болельщиков "красно-белых".

Напомним, что арест нескольких десятков фанатов побудил бизнесмена обратиться напрямую к первому заместителю Министра внутренних дел РФ генерал-полковнику Александру Горовому.

"Написал письмо, потому что это уже не первый подобный инцидент в сезоне. Вспоминаются ситуации с болельщиками "Спартака" в Ростове и Санкт-Петербурге. Не хотелось бы думать, что в их отношении существует какая-то предвзятость. Надеюсь на торжество здравого смысла и соответствие законодательству. Наши фанаты не сделали ничего подпадающего под уголовные статьи, тем более аналогичные акции прошли в других городах и вопросов не вызвали", - сказал Федун.

На прошлой неделе московская полиция задержала фанатов "Спартака" по подозрению в хулиганстве за использование пиротехники и препятствование проезду транспортных средств при проводах команды на гостевой матч с тульским "Арсеналом".

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