Федун объяснил свое решение назначить Газизова на пост генерального директора "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, почему он принял решение назначить Шамиля Газизова на пост генерального директора московского клуба.

"Чем привлекла кандидатура Газизова? А вы знаете успехи "Уфы"? Это клуб, который при минимальных бюджетах может добиваться успеха, который ведёт правильную селекционную работу и делает то, что нам необходимо", - приводит слова Федуна "Чемпионата".

Напомним, что в "Спартаке" Газизов стал преемником Томаса Цорна, который был отправлен в отставку.

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