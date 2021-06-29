Федун объяснил в суде, почему подписал документ о доплатах Газизову
Фото: твиттер "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун направил в суд письменное обращение, в котором объяснил, что он подписал документ о доплатах бывшему генеральному директору московского клуба Шамилю Газизову, так как был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора, сообщает Telegram-канал "РИА Новости Спорт".
Напомним, что ранее Газизов выиграл суд у "Спартака" о доплате в размере 299,4 миллионов рублей по допсоглашению к трудовому договору.
При этом функционер получил порядка 100 миллионов рублей после увольнения из "Спартака" в декабре 2020 года.
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