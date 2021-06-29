Федун объяснил в суде, почему подписал документ о доплатах Газизову

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Федун объяснил в суде, почему подписал документ о доплатах Газизову

Фото: твиттер "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун направил в суд письменное обращение, в котором объяснил, что он подписал документ о доплатах бывшему генеральному директору московского клуба Шамилю Газизову, так как был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора, сообщает Telegram-канал "РИА Новости Спорт".

Напомним, что ранее Газизов выиграл суд у "Спартака" о доплате в размере 299,4 миллионов рублей по допсоглашению к трудовому договору.

При этом функционер получил порядка 100 миллионов рублей после увольнения из "Спартака" в декабре 2020 года.

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Спартак - обыкновенная жертва олигарха-дэбила.С одной стороны,Федун принёс клубу деньги,c другой,сделал посмешищем с 1 чемпионством за 16 лет и гроб для талантливых тренеров.Естественно, маразм Федуна - основная тому причина.Федун всегда боялся здравой конкуренции ( а Каррера и другие были и являются более сильными и умными управленцами,сколько же их погубил лукойловский советник не сосчитать!)В целом,Спартак может стать топ-клубом европейского уровня хотя бы Лестера и Севильи,но при владельце-дэбиле-фанате Динамо Киев не судьба,так почему бы не отдать Спартак Червиченко?В конце-концов,толстяк такого из себя строит,хочется посмотреть ,что он будет делать!Спартак - Чемпион!Мы-мясо!

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