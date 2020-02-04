Федун объявил о завершении трансферной кампании "Спартака"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб больше не будет подписывать новых игроков этой зимой.

"Трансферы? Всё, мы закончили. Больше не будет. Нет денег из-за ФФП? Просто мы считаем, что у нас позиции все закрыты, в том числе по опорнику. Брать абы кого... Тот человек, которого мы хотели взять, перешёл в другой клуб", - сказал Федун.

По итогам 19 туров "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

В текущее трансферное окно "красно-белые" совершили только одну сделку - арендовали у "Крыльев Советов" форварда Александра Соболева.

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