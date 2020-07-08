Федун оценил игру "Спартака" в матче с "Локомотивом"

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением об игре "красно-белых" в матче 27-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1).

"Сегодня хотелось выиграть, вы видели: по игре мы были лучше "Локомотива". По-моему, это наш лучший матч после перерыва. Функционал у всех есть, да, где-то немножко не повезло, где-то не хватило мастерства. Все согласились, что мы играли лучше "Локомотива". Сказал футболистам, чтобы дотерпели сезон, осталось не так много", - приводит слова Федуна "Чемпионат".

После 27 туров "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Новым генеральным директором клуба назначен Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичный пост в "Уфе".

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