Федун оценил игру "Спартака" в матче с "Локомотивом"
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением об игре "красно-белых" в матче 27-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1).
"Сегодня хотелось выиграть, вы видели: по игре мы были лучше "Локомотива". По-моему, это наш лучший матч после перерыва. Функционал у всех есть, да, где-то немножко не повезло, где-то не хватило мастерства. Все согласились, что мы играли лучше "Локомотива". Сказал футболистам, чтобы дотерпели сезон, осталось не так много", - приводит слова Федуна "Чемпионат".
После 27 туров "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Новым генеральным директором клуба назначен Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичный пост в "Уфе".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22