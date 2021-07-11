Федун оценил игру "Спартака" в победном матче с "Сочи"

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Федун оценил игру "Спартака" в победном матче с "Сочи"

Фото: твиттер "Фратрии"/Автор неизвестен

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал игру команды в матче 1-го тура Кубка Матч Премьер с "Сочи" (4:0).

"Тренировочный матч, сыграли на расслабоне. Приятно такие матчи смотреть. В чемпионате так не получится, там будут нервы, да и "Сочи" будет играть по-другому. Изменил ли что-то Витория? Давайте отвечу на этот вопрос в конце декабря", — приводит слова Федуна Sport24.

Победу московскому клубу принесли голы Зелимхана Бакаева, Резиуана Мирзова, Александра Соболева и Виктора Мозеса.

Не пропустите: Витория рассказал, почему Урунов не тренируется со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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