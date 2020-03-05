Федун оценил победу "Спартака" в дерби с ЦСКА

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о победе над ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России.

"Могу сказать, что это настоящее дерби, настоящая кубковая игра. Игра активная - с ошибками, со страстью, травмами и судейскими ляпами. При счёте 2:0 не хватило концентрации - все говорят, что это самый плохой счёт. Две ошибки - два гола, так бывает. Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается, и слава богу", - сказал Федун.

"Красно-белые" выиграли в дерби со счётом 3:2 и вышли в полуфинале Кубка России на питерский "Зенит".

Следующий соперник "Спартака" - "Краснодар". Матч 21-го тура РПЛ запланирован на 9 марта.

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