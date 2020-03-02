Федун оценил победу "Спартака" в дерби с "Динамо"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о победе над "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ.

"Хороший старт после перерыва. Три очка - это очень важно, тем более с таким извечным соперником, как "Динамо". У них сейчас сильный коллектив. В этом матче были хорошо видны плюсы и минусы нашей игры", - сказал Федун.

"Красно-белые" выиграли в дерби со счётом 2:0 и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующий соперник "Спартака" - ЦСКА. Матч 1/4 финала Кубка России запланирован на 4 марта.

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