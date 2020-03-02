Федун оценил победу "Спартака" в дерби с "Динамо"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о победе над "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ.
"Хороший старт после перерыва. Три очка - это очень важно, тем более с таким извечным соперником, как "Динамо". У них сейчас сильный коллектив. В этом матче были хорошо видны плюсы и минусы нашей игры", - сказал Федун.
"Красно-белые" выиграли в дерби со счётом 2:0 и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Следующий соперник "Спартака" - ЦСКА. Матч 1/4 финала Кубка России запланирован на 4 марта.
Не пропустите: Мостовой оценил итог матча РПЛ между "Спартаком" и "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Федун оценил победу "Спартака" в дерби с "Динамо"
-
Серхио Рамос подвёл итоги матча с "Барселоной"
-
Пике наехал на Винисиуса за симуляцию
-
Месси впервые за 13 лет не забил в семи гостевых матчах подряд
-
Форвард "Реала" Мариано стал автором уникального достижения
-
Сетьен высказался о поражении от "Реала"
-
Зидан прокомментировал победу над "Барселоной"
-
Месси установил очередной рекорд "Барселоны"
-
"Интер Майами" проиграл в дебютном матче МЛС
-
Роналду посетил раздевалку "Реала" в перерыве матча с "Барселоной"
-
Главные новости дня: 1 марта
-
5
"Реал" в домашнем матче уверенно обыграл "Барселону" в Примере
-
АЗ обыграл "Аякс" в гостевом матче Эредивизии
-
Бензема проводит свой юбилейный матч в Ла Лиге
-
"Уфа" поздравила Зинченко с завоеванием Кубка лиги
-
АЕК Карреры сыграл вничью с "Панионисом" и продлил беспроигрышную серию до 12 матчей
-
Адиль Рами будет полностью готов к следующему туру РПЛ
-
"Хетафе" минимально обыграл "Мальорку" в матче Примеры
-
"Црвена Звезда" и "Партизан" разошлись миром в матче чемпионата Сербии
-
Спортивный директор "Арсенала": "Поздравляю Кокорина с возвращением, но лучший - Луценко!"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15