Федун оценил работу Тедеско после первых матчей в "Спартаке"

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Федун оценил работу Тедеско после первых матчей в "Спартаке"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что на данный момент он доволен работой нового главного тренера команды Доменико Тедеско.

"Оптимизма пока нет. Если помните, Кононов тоже хорошо начинал. Оптимизм только в том, что достаточно хорошая команда подобралась молодых ребят, которые обладают хорошим потенциалом. И в этом всегда есть надежда. Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет.

Но пока я удовлетворен его работой. И дальше мы увидим", - приводят слова Федуна российские СМИ.

34-летний Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября. Под его руководством спартаковцы добились трех побед, однажды сыграли вничью, а также потерпели одно поражение.

После 16 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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