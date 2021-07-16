Федун оценил реформы, предложенные РФС

Фото: твиттер "Спартака"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мыслями о проекте реформирования чемпионата России.

"Основная проблема в том, что в России футбол не является бизнес-проектом. Реальный бизнес в футболе имеют только агенты, которые действительно зарабатывают деньги. И, конечно же, игроки и тренеры - как наёмные работники. В большей степени футбол можно назвать социальным явлением. Это основной тормоз любых изменений. При этом предложенные реформы - безусловный шаг вперёд, но всё же паллиатив.

В предложенном РФС формате "Юпитер 16" есть несколько плюсов, среди которых повышение зрительского интереса, теоретическая возможность увеличения количества топовых матчей, повышения интенсивности игры и генерация дополнительного дохода при условии отсутствия коронавирусных ограничений. Однако есть и сомнения, которые стоит проработать: например, при определённом стечении обстоятельств "Спартак" может не провести ни одного домашнего матча с ЦСКА на первом этапе турнира. А это самый важный матч всего чемпионата. В такой ситуации клуб может потерять до 50 миллионов рублей.

РФС должен также гарантировать прозрачность и беспристрастность компьютерной системы определения соперников. В целом я поддерживаю инициативу РФС, но крайне важно избежать изъянов в системе", - сказал Федун.

Напомним, что предлагается играть РПЛ по "швейцарской системе", а весной разделять участников на первую шестёрку и нижнюю десятку для проведения второго этапа турнира.

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