Федун оценил шансы России преодолеть экономический кризис

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Федун оценил шансы России преодолеть экономический кризис
Владелец "Спартака" и вице-президент "Лукойла" Леонид Федун прокомментировал падение курса рубля из-за снижения цен на нефть на мировом рынке.

"Я сказал следующее. Что никогда еще у нас не было таких хороших условий, для того чтобы ввязываться в ценовую войну. Резервы – 500 миллионов. Все! Просто вопрос – зачем?Надо пытаться через какое-то время начать договариваться с ОПЕК. Три кризиса пережили и четвертый переживем", - приводит слова Федуна "Комсомольская правда".

Напомним, что Россия отказалась поддержать предложение стран ОПЕК, которые хотели уменьшить объем добычи нефти. В результате этого нефть опустилась ниже 20 долларов за баррель. Следом за этим российский рубль значительно подешевел относительно евро и доллара.

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