Федун оценил шансы сборной России в матче с Бельгией



Владелец "Спартака" Леонид Федун выразил мнение, что у сборной России мало шансов на победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии.

"60%, что проиграем. 30%, что будет ничья. 10%, что победим. Сейчас такие же котировки у букмекеров. Но футбол прекрасен тем, что он не любит статистику, поэтому будем надеяться на чудо", - приводит слова Федуна РБК-Спорт.

Матч Россия - Бельгия состоится 16 ноября. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало поединка в 20:00 мск.

Напомним, что обе команды уже гарантировали себе выход в финальную стадию Евро-2020.

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