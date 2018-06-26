Федун: "Один игрок серьезно подвел сборную"

Президент московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал разгромное поражение сборной России в заключительном матче группового этапа Чемпионата Мира от национальной команды Уругвая.

"Игра, естественно, не понравилась, поскольку мы проиграли. Сыграли роль ошибки одного игрока, который серьезно подвел сборную. Ведь команде пришлось играть в неравных условиях. При всем при том мы имели возможности для хорошего счета и команда билась до последнего... А это - всегда позитивно", - цитирует Федуна СЭ.

Напомним, в 1/8 финала ЧМ Россия сыграет с Испанией. | soccernews.ru