Федун определился с позицией по возможному назначению Евсеева на пост тренера "Спартака"

"Спартак" может отказаться от кандидатуры Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба.

Как сообщает "Чемпионат", Газизов в случае прихода в "Спартак" хочет, чтобы команду возглавил Вадим Евсеев. Однако владелец московского клуба Леонид Федун не хочет видеть Евсеева тренером команды.

Отметим, что в настоящее время Газизов и Евсеев работают в "Уфе". "Спартаком" руководит Доменико Тедеско.

После 26 туров "Уфа" занимает в РПЛ шестое место, а "Спартак" - седьмое.

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