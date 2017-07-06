Федун отказался комментировать слухи о переходе Смолова в "Спартак"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать слухи о возможном переходе в его клуб форварда "Краснодара" Федора Смолова.

Как информирует СЭ, собственник "красно-белых" на вопрос о возможном переходе лучшего бомбардира РФПЛ последних двух сезонов в стан чемпиона России за 30 миллионов евро ответил: "Без комментариев".

Напомним, также появилась информация, что Смолов может перебраться в "Зенит". | soccernews.ru