Федун отказался комментировать слухи о переходе Смолова в "Спартак"

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Федун отказался комментировать слухи о переходе Смолова в "Спартак"Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать слухи о возможном переходе в его клуб форварда "Краснодара" Федора Смолова.

Как информирует СЭ, собственник "красно-белых" на вопрос о возможном переходе лучшего бомбардира РФПЛ последних двух сезонов в стан чемпиона России за 30 миллионов евро ответил: "Без комментариев".

Напомним, также появилась информация, что Смолов может перебраться в "Зенит". | soccernews.ru

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