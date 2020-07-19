Федун отказался комментировать судейство в матче "Спартака" с "Зенитом"

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу поражения своей команды в матче 1/2 финала Кубка России с "Зенитом" (1:2).



Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать. Вы сами всё видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит. Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то что происходит", - цитирует Федуна "Чемпионат".



Отметим, что в этой встрече было много спорных моментов: два не назначенных пенальти на игроке "Спартака" Александре Соболеве и отмененный гол Самюэля Жиго.

В финале "Зенит" встретится с "Химками". Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

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