Федун отказался покупать в "Спартак" аргентинского защитника

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Федун отказался покупать в "Спартак" аргентинского защитника

Фото: инстаграм Гонсало Монтиэля/Автор неизвестен

Московский "Спартак" мог купить правого защитника "Ривер Плейт" и сборной Аргентины Гонсало Монтиэля, сообщает "Спорт-Экспресс".

По словам спортивного директора "красно-белых" Дмитрия Попова, аргентинский клуб был готов продать игрока за 10 миллионов евро. Впрочем, сделку заблокировал владелец "Спартака" Леонид Федун, который посчитал стоимость футболиста слишком высокой.

24-летний Монтиэль выступает за "Ривер Плейт" с 2016 года. Всего он провел за клуб 137 матчей, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом истекает 31 декабря 2022 года. За сборную Аргентины провел 12 матчей.

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