Федун отказался снимать "Спартак" с чемпионата России

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун передумал выводить свой клуб из состава российской Премьер-лиги.

Ранее бизнесмен пригрозил снять "красно-белых" с чемпионата из-за скандального судейства в матче с "Сочи" (2:2).

Однако минувшей ночью с Федуном связался президент РФС Александр Дюков. Как сообщает РБК, главе российского футбола удалось переубедить владельца "Спартака".

Напомним, что матч обслуживала судейская бригада Василия Казарцева. После игры рефери отстранили от работы и заставили пройти проверку на полиграфе.

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