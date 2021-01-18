Федун отреагировал на идею об изменении формата РПЛ

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Федун отреагировал на идею об изменении формата РПЛ

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун положительно отреагировал на изменение формата Российской Премьер-Лиги.

"Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату.

С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов", – приводит слова Федуна Sport24.

Ранее сообщалось, что количество в РПЛ может быть уменьшено количество клубов до 12. Предлагается два варианта проведения турнира.

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