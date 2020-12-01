Федун отреагировал на информацию о возможном уходе Газизова из "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун не подтвердил информацию о том, что генеральный директор Шамиль Газизов в ближайшее время покинет клуб.
"Газизов? Вы сами придумываете темы, а потом звоните. Никаких проблем у нас нет", — приводит слова Федуна Sport24.
Ранее сообщалось, что стороны не сумели договориться о формате дальнейшего продолжения сотрудничества.
Не пропустите: Фетисов рассказал, какую роль в "Спартаке" занимает жена Леонида Федуна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Атлетико" упустил победу над "Баварией"
-
Уткин иронично отреагировал на информацию о возможном уходе Газизова из "Спартака"
-
Кроос высказался о поражении "Реала" в матче с "Шахтером"
-
Зидан назвал причину поражения "Реала" в матче с "Шахтером"
-
Зидан высказался о возможной отставке после поражения от "Шахтера"
-
Федун отреагировал на информацию о возможном уходе Газизова из "Спартака"
-
Источник: Газизов покидает "Спартак"
-
"Локомотив" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Локомотив" проиграл "Зальцбургу" в Лиге Чемпионов
-
"Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" в Лиге Чемпионов
-
Тебас назвал сроки возвращения фанатов на трибуны в матчах чемпионата Испании
-
Роналду получил очередную почетную награду
-
Фати показал первое фото после операции на колене
-
Бензема вошел в топ-10 по числу матчей в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" нацелилась на Холанда
-
Терри и Руни поборются за пост тренера английского клуба
-
Фабио Капелло оценил шансы "Милана" стать чемпионом Италии
-
Дик Адвокат назвал дату завершения карьеры
-
"Барселона" нашла замену Пике в "Атлетико"
-
ЦСКА и "Краснодар" могут совершить громкий обмен игроками