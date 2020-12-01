Федун отреагировал на информацию о возможном уходе Газизова из "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун не подтвердил информацию о том, что генеральный директор Шамиль Газизов в ближайшее время покинет клуб.

"Газизов? Вы сами придумываете темы, а потом звоните. Никаких проблем у нас нет", — приводит слова Федуна Sport24.

Ранее сообщалось, что стороны не сумели договориться о формате дальнейшего продолжения сотрудничества.

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