Федун отреагировал на переход Кокорина в "Фиорентину"
Владелец московского "Спартака" Леонида Федун прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину".
"Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина - это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши. Не получилось ли у Кокорина в "Спартаке"? Я ему пожелал удачи", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".
Сумма трансфера футболиста составила 4,5 миллиона евро. Форвард подписал с "Фиорентиной" контракт до лета 2024 года.
29-летний Кокорин выступал за "Спартак" с лета 2020 года. За московский клуб он провел 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
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