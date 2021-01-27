Федун отреагировал на переход Кокорина в "Фиорентину"

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Федун отреагировал на переход Кокорина в "Фиорентину"

Владелец московского "Спартака" Леонида Федун прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину".

"Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина - это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши. Не получилось ли у Кокорина в "Спартаке"? Я ему пожелал удачи", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Сумма трансфера футболиста составила 4,5 миллиона евро. Форвард подписал с "Фиорентиной" контракт до лета 2024 года.

29-летний Кокорин выступал за "Спартак" с лета 2020 года. За московский клуб он провел 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Анжи" получит выплаты за трансфер Кокорина в "Фиорентину". | http://soccernews.ru
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