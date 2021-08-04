Федун отреагировал на поражение "Спартака" от "Бенфики"

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о поражении московского клуба в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (0:2).

"Чуда не произошло! Вы видите, что российский футбол деградирует. Этот чемпионат Европы и еврокубки показали это. Европа уходит все дальше и дальше от нас. Мы превращаемся не во вторую, а в третью лигу. Хотя ребята бились, старались, но португальцы техничные. Будем 10-го числа биться. Мяч круглый, поле квадратное. Может, немного удачи и все сможем перевернуть", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Напомним, что победу португальскому клубу принеслы голы Рафы Силвы и Жилберто.

Ответный матч "Бенфика" - "Спартак" состоится 10 августа в Португалии.

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