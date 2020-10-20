Федун отреагировал на поражение "Зенита" в матче ЛЧ с "Брюгге"

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу поражения "Зенита" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" (1:2).

"Где я, а где "Зенит"? Когда "Спартак" будет играть в Лиге чемпионов, тогда и поговорим", - цитирует Федуна Sport24.

Напомним, несколько месяцев назад после поражения "Спартака" от "Зенита" (1:2) функционер назвал петербургский клуб "дутым чемпионом" и заявил, что "Зенит" "несомненно огребет".

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