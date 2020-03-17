Федун отреагировал на приостановку РПЛ до 10 апреля
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о решении сделать паузу в РПЛ до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
"Пока остановили до 10 апреля, но я свою позицию не меняю. Надеюсь, будет встреча с руководством РФС, я там выскажу свою позицию - возникает очень много финансовых вопросов. Самый горячий - финансовый фэйр-плей. Доходов нет, полетят они не только у нас, но и по всему миру. Есть вопросы и по налогам - в Италии приостановили сборы налогов с зарплат, видимо, нам надо делать то же самое.
Не продлят ли запрет? А когда закончится коронавирус? Трамп сказал, что в Штатах ждут к августу - это в лучшем случае. Я не эпидемиолог, но, судя по тому, что мы находимся только в начальной стадии, может быть всякое. Будем надеяться на лучшее", - сказал Федун.
Напомним, что по итогам 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Также стоит отметить, что в России уже зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20