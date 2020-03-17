Федун отреагировал на приостановку РПЛ до 10 апреля

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о решении сделать паузу в РПЛ до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

"Пока остановили до 10 апреля, но я свою позицию не меняю. Надеюсь, будет встреча с руководством РФС, я там выскажу свою позицию - возникает очень много финансовых вопросов. Самый горячий - финансовый фэйр-плей. Доходов нет, полетят они не только у нас, но и по всему миру. Есть вопросы и по налогам - в Италии приостановили сборы налогов с зарплат, видимо, нам надо делать то же самое.

Не продлят ли запрет? А когда закончится коронавирус? Трамп сказал, что в Штатах ждут к августу - это в лучшем случае. Я не эпидемиолог, но, судя по тому, что мы находимся только в начальной стадии, может быть всякое. Будем надеяться на лучшее", - сказал Федун.

Напомним, что по итогам 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Также стоит отметить, что в России уже зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом.

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