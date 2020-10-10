Федун отреагировал на смерть экс-игрока "Спартака" Василия Кулькова

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун сделал заявление об уходе из жизни бывшего защитника команды Василия Кулькова.

Напомним, что 54-летний футболист более года боролся с раком пищевода, но сегодня умер, не дождавшись очередной плановой операции.

"К сожалению, новость печальная. Выдающийся футболист и одна из легенд "Спартака". Его уход - очень печальное событие. "Спартак", несомненно, окажет помощь в организации печальных мероприятий", - сказал Федун.

Кульков выступал за "Спартак" с 1989 по 1991, а также с 1995 по 1997 год. Кроме того, он около четырёх лет работал в тренерском штабе молодёжки "красно-белых".

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