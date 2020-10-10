Федун отреагировал на смерть экс-игрока "Спартака" Василия Кулькова
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун сделал заявление об уходе из жизни бывшего защитника команды Василия Кулькова.
Напомним, что 54-летний футболист более года боролся с раком пищевода, но сегодня умер, не дождавшись очередной плановой операции.
"К сожалению, новость печальная. Выдающийся футболист и одна из легенд "Спартака". Его уход - очень печальное событие. "Спартак", несомненно, окажет помощь в организации печальных мероприятий", - сказал Федун.
Кульков выступал за "Спартак" с 1989 по 1991, а также с 1995 по 1997 год. Кроме того, он около четырёх лет работал в тренерском штабе молодёжки "красно-белых".
Не пропустите: "Спартак" интересуется защитником "Болоньи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Порту" и "Бенфика" выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова
-
Мозес мог оказаться в "Спартаке" ещё в прошлом сезоне
-
Дзюба рассказал, как изменились его отношения с Соболевым
-
У "Валенсии" может смениться владелец
-
Серия "А" оказалась самой активной в последний день трансферного окна: ТОП-7 итальянских трансферов на флажке
-
Черчесов отреагировал на смерть Василия Кулькова
-
2
Куман считает, что "Барселона" сильнее "Ювентуса"
-
Защитник "Атлетико" Ариас получил жуткую травму в матче Колумбия - Венесуэла
-
Мостовой прокомментировал смерть Василия Кулькова
-
Хуана Мату зовут в Саудовскую Аравию
-
Хавбек "Марселя" отклонил предложение "Зенита"
-
"Барселона" снизит цену на Дембеле, чтобы продать его зимой
-
Джек Уилшер хочет поиграть за пределами Англии
-
Федун отреагировал на смерть экс-игрока "Спартака" Василия Кулькова
-
Ван Перси назвал пятёрку лучших голландских футболистов в истории
-
Аршавин: "Черчесов на год опоздал с приглашением Сафонова в сборную России"
-
"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала" и ПСЖ
-
Рэшфорд будет награждён рыцарским орденом
-
Умер бывший футболист "Спартака" Василий Кульков
-
У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус