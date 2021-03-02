Федун отреагировал на ухудшение состояния здоровья Романцева

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал ситуацию с бывшим наставником команды Олегом Романцевым.

67-летний специалист сегодня был экстренно госпитализирован в связи с инфарктом и прооперирован в одной из столичных больниц.

"С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжёлым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды. Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное. Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. "Спартак" готов оказать всяческую поддержку. Здоровья вам, Олег Иванович", - сказал Федун.

Напомним, что Романцев выиграл 19 трофеев на посту главного тренера "Спартака". Это клубный рекорд.

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